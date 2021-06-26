Российские суды начали использовать искусственный интеллект

Российские суды начали привлекать искусственный интеллект (ИИ) для экономии времени судей. Как сообщают «Известия», эксперимент стартовал в Белгородской области.

Данная система пока используется только для подготовки документов и проверки реквизитов для формирования судебных приказов по взысканию денежных средств. Как отмечают эксперты, проект поможет не только облегчить бюрократическую работу, сэкономить бюджетные средства и снизить возможность ошибки работника. По мнению президента и CEO компании «ВС Лаб» Дмитрия Васильева, речь идет о роботизации процессов, а «сильный искусственный интеллект» появится, когда система сможет самостоятельно распознавать себя.

В то же время эксперты подчеркивают, что использовать ИИ для спорных правоотношений не получится, поскольку во многих делах, особенно семейных или уголовных, присутствует иррациональная составляющая. По мнению члена правления «Экопси Текнолоджис» Юрия Шатрова, системе вряд ли позволят даже предлагать решения: в подобных вопросах люди готовы доверять другим людям, но не компьютеру.

Ранее сообщалось, что внедрять искусственный интеллект начнут в украинских судах. Эксперимент начнется в 2022 году в одном из районных судов страны. Предполагается, что обученная машина сможет работать с делами невысокой сложности, как например ситуации с превышением скорости или нарушение правил парковки автомобиля.