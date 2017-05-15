Судья КС предсказал будущее роботов в юриспруденции

Роботы не смогут в ближайшем будущем рассматривать уголовные и гражданские дела, поскольку они не способны учесть все детали, в том числе человеческий фактор. Об этом в понедельник, 15 мая, заявил судья Конституционного суда (КС) Гадис Гаджиев, передает РИА Новости.

«Роботы не способны принимать суждения, которые принимает суд. Ведь в суде происходит не только взаимодействие правовых норм, в каких-то случаях большее влияние имеет экономическая или этическая эффективность. Заложить в программу эти взаимоотношения довольно сложно», — сказал Гаджиев.

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Тем не менее, по его словам, в скором времени роботы будут активно внедряться в юриспруденцию. К примеру, рассматривается возможность сделать роботов самостоятельными объектами гражданского права и законодательно закрепить гражданские отношения с участием роботов.

«Признать роботов не грудой металла, а искусственным интеллектом, признать его объектом права — новой вещью. Такой законопроект уже внесен в Госдуму», — отметил судья, не уточнив при этом авторов проекта.

24 апреля специалисты Научно-технологического университета города Хэфэй (Китай) организовали для американского журналиста Кевина Келли (Kevin Kelly) интервью с человекоподобным роботом Цзя Цзя (Jia Jia), которого разрабатывали около трех лет. Однако андроид провалил интервью, не сумев ответить ни на один вопрос.