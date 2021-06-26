Российским «Калибрам» предрекли проигрыш

С точки зрения глубины воздействия по противнику авианосец, располагающий самолетами дальнего радиолокационного обнаружения и управления и палубными истребителями, проиграет надводным кораблям, оснащенным ракетами «Калибр-НК», прогнозирует в «Военно-промышленном курьере» заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН) по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков.

«Последние имеют дальность стрельбы, по официальным данным, более 2500 километров, тогда как корабельная версия Су-57 в ударном варианте при взлете с рампы вряд ли будет иметь радиус действия более 800 километров малым составом группы и 600–650 километров большим. Однако если эти машины оснастить КР (крылатыми ракетами — прим. "Ленты.ру") большой дальности (БД), подобными тем, которые имеют самолеты Ту-95М, то авианосец превзойдет по дальности воздействия надводные корабли всех других классов», — утверждает автор.

Тем не менее, по мнению зампрезидента РАРАН по информационной политике, «даже радиуса 600–650 километров вполне достаточно, чтобы решать задачи нанесения ударов по наземным объектам на всю глубину театра военных действий в абсолютном большинстве возможных локальных войн и вооруженных конфликтов будущего». «Так что признать это превосходство надводных кораблей с КР БД существенно значимым нельзя», — добавил специалист.

Согласно Сивкову, стоимость вылета палубного самолета для решения задач поражения наземных объектов обходится на порядок дешевле удара одним «Калибром».

Эксперт признает, что применение пилотируемых летательных аппаратов в зоне действия противоракетной обороны (ПРО) противника нежелательно, однако то же самое можно сказать и о «Калибрах», которым в этом случае понадобится прикрытие со стороны самолетов радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

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«Невозможна в настоящее время и стрельба КР БД по любым мобильным объектам. Система управления движением ракеты по маршруту и наведения непосредственно на цель не обеспечивают это», — напомнил доктор военных наук.

Автор полагает, что «большой арсенал КР "Калибр", которые могут быть размещены на кораблях, построенных вместо авианосца, в локальных войнах и вооруженных конфликтах, скорее всего, окажется весьма ограниченно применимым».

По мнению Сивкова, воссоздание в России авианосного флота – это жизненная необходимость.

В январе американский журнал Forbes написал, что российские верфи до сих пор не оправились от постсоветского коллапса, в результате чего современная Россия строит не большие корабли, а гораздо меньшие фрегаты и корветы, а также подводные лодки.