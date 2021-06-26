Конструктор назвал американский аналог российского «Подсолнуха»

Американским аналогом российской загоризонтной радиолокационной станции (РЛС) «Подсолнух» является система из трех радаров Surface Wave Radar (SWR) компании Raytheon, сообщил ТАСС конструктор Научно-исследовательского института дальней радиосвязи (НИИДАР) Михаил Сколотнев.

Разработчик напомнил, что зарубежный радар «доведен до серийных поставок. Он решает задачи по обнаружению надводных и воздушных кораблей в 200-мильной экономической зоне».

По его словам, вышеназванная система от Raytheon включает три РЛС — SWR-503, SWR-610 и SWR-1018, каждая из которых работает в определенном диапазоне частот.

«На каждый класс цели есть оптимальная частота, также длина волны должна быть кратной или совпадать с размерами обнаруживаемого объекта. Поэтому американские специалисты сделали три локатора для каждого класса целей, чтобы обнаруживать самолеты и корабли разных размерностей с максимальной вероятностью», — сказал конструктор.

Согласно Сколотневу, российский радар «все эти задачи решает один».

Также конструктор рассказал о разработке автономной РЛС поверхностной волны «Лагуна-И», способную обнаруживать надводные цели на дальности до 200 километров.

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По его словам, данная разработка «может быть полезна при контроле за путиной». «С ее помощью можно прекратить браконьерство в регионе. Ведь сейчас нет системы жесткого мониторинга, так как контроль с помощью беспилотников, кораблей или вертолетов обходится дорого и не может длиться круглосуточно», — отметил специалист.

В январе журнал The National Interest написал, что малозаметные самолеты, в частности, истребители пятого поколения F-22 Raptor и F-35 Lightning II, можно обнаружить при помощи радара, работающего в диапазоне частот сантиметровых длин волн. Издание отмечало невысокую точность определения координат местонахождения малозаметной цели подобным методом. Согласно журналу, такими способностями могут обладать российские загоризонтные коротковолновые РЛС ближнего действия «Подсолнух».

В октябре 2019 года генеральный директор НИИДАР Кирилл Макаров сообщил, что Россия развернула «Подсолнух» на Дальнем Востоке, на Каспии и на Балтике.