Илон Маск пошутил про вторжение в Россию

Основатель и глава компании Tesla Илон Маск опубликовал у себя в Twitter-аккаунте историческую шутку про Россию.

На меме, посвященном попытке Наполеона Бонапарта захватить Российскую империю, завоеватель говорит своей первой жене Жозефине Богарне о своем намерении вторгнуться в страну. В ответ на это она уточняет, собирается ли он сделать это летом, а Наполеон лишь многозначительно молчит. «Время решает все», — подписал Маск данный пост.

Ранее предприниматель заявил, что впечатлен достижениями России. «Я восхищаюсь достижениями России. Я восхищаюсь достижениям СССР в ракетных науках», — заметил Маск. По его словам, победы России впечатляют и он уверен, что эта энергия сохранится и в будущем: «Я хочу призвать людей, чтобы они боролись за то, чтобы их будущее было лучше, чем прошлое».