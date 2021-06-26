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Во Франции погиб человек в результате стрельбы на футбольном матче

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Фото: Jean-Paul Pelissier / Reuters

Во французском городе Марсель один человек погиб в результате стрельбы на футбольном матче. Об этом передает местная газета La Provence.

По данным правоохранительных органов, еще один мужчина был тяжело ранен. Мэр города также сообщил французским СМИ, что, возможно, жертвами стрельбы стали два игрока команды «Мальпассе», которые принимали участие в межрайонном футбольном турнире.

Ранее сообщалось, что неизвестный открыл огонь по прохожим в центре Берлина. Стрельба произошла недалеко от бара в районе Веддинг центрального округа Митте​​​. Тяжелые травмы получили, по меньшей мере, три человека, еще одна женщина находится в шоковом состоянии. Всех пострадавших госпитализировали.

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