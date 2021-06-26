Разведка США рассказала об угрожающих нацбезопасности страны НЛО

Неопознанные летающие объекты могут представлять проблемы для нацбезопасности США. Об этом говорится в первом за полвека докладе об НЛО национальной разведки США по запросу Конгресса, пишет РИА Новости.

В документе говорится о 144 случаях предполагаемого наблюдения НЛО, которые не поддаются объяснению. При этом особо отмечается, что некоторые объекты, «по-видимому, двигались вопреки известным законам аэродинамики». Проведенное Пентагоном изучение также не позволило определить технологии как земные.

«Обеспокоенность в области безопасности в основном состоит в том, что летчики имеют дело со все более загруженным воздушным пространством», — утверждают авторы доклада. Также неопознанные воздушные явления также могут представлять вызов, если они являются средствами сбора информации со стороны противников или же если есть свидетельства, что потенциально противник разработал прорывную или революционную технологию.

5 июня глава Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) Билл Нельсон заявил, что заинтересован в продолжении работы по изучению неопознанных летающих объектов.

До этого сообщалось, что спецслужбы США усомнились в инопланетном происхождении НЛО. Тем не менее окончательного решения о том, что именно представляют собой данные объекты, нет.

В мае бывший директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джеймс Вулси сказал Black Vault, веб-сайту, который собирает файлы о паранормальных явлениях, что он «не так скептически настроен, как несколько лет назад», по отношению к НЛО. Происходит что-то, что удивляет даже опытных пилотов, добавил он.