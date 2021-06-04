США усомнились в инопланетном происхождении НЛО

В Соединенных Штатах усомнились в инопланетном происхождении неопознанных летающих объектов НЛО, которые наблюдали американские летчики в последние годы. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на высокопоставленных чиновников, ознакомившихся с правительственным докладом по теме.

Американское разведсообщество не нашло доказательств того, что эти объекты и использованные ими технологии носили инопланетный характер. Авторы доклада также сообщили, что большая часть из более чем 120 подобных инцидентов не была связана с американскими передовыми технологиями. Тем самым была исключена версия о том, что летчики могли увидеть испытания секретных разработок американского правительства.

В то же время источники издания отмечают, что представленные в докладе выводы все равно полностью не исключают теорию о том, что наблюдаемые военными явления могут быть космическими кораблями пришельцев. По их словам, авторы документа признают, что им сложно объяснить ряд вещей: например, ускорение объектов и их способность стремительно менять направление и погружаться в воду. Американская разведка также усомнилась в версии о метеорологическом характере подобных явлений. Незасекреченная версия доклада будет представлена Конгрессу США до 25 июня.

31 мая преследовавшие американский корабль НЛО связали с Россией и Китаем: некоторые эксперты считают, что суда США окружили иностранные беспилотники.