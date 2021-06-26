Вертолет с президентом Колумбии обстреляли неизвестные

Неизвестные обстреляли вертолет, на борту которого находился президент Колумбии Иван Дуке. Об этом сообщает издание Noticias Caracol.

Атака произошла, когда Дуке покидал муниципалитет Сардината в департаменте Северный Сантандер. Помимо президента, на борту находились министр обороны, глава МВД, губернатор департамента и мэр города Кукуты. Сам президент позже подтвердил факт нападения.

Уточняется, что нападавшие выстрелили в вертолет по меньшей мере шесть раз. В результате глава государства и другие чиновники не пострадали. Telegram-канал РИА Новости со ссылкой на колумбийские СМИ опубликовал видео с последствиями атаки на борт.

Иван Дуке занимает пост президента с августа 2018 года. Тогда он одержал победу во втором туре выборов с 53,9 процента голосов, сменив на посту Хуана Мануэля Сантоса.