Стало известно о готовившем покушение на президента Колумбии гражданине России

Стало известно о готовившем покушение на президента Колумбии Ивана Дуке и его семью гражданине России. Об этом сообщает газета El Tiempo со ссылкой на источник в правительстве.

По предварительной информации, покушение намеревались совершить два иностранных гражданина. Один из них имеет российское гражданство, второй — гражданство Израиля. Обоим удалось скрыться, сейчас их ищут.

Подробности о преступлении, которое готовили подозреваемые, не раскрываются. Известно, что они являются опытными снайперами, один из них — бывший боец спецназа. Оба гражданина приехали в страну недавно. Источник в правительстве также сообщил, что службы безопасности находятся в состоянии повышенной готовности. в программу президента вносятся изменения.

В мае президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о покушении на его жизнь в ходе попытки наемников и террористов со стороны Колумбии вторгнуться в Боливарианскую Республику. Тогда колумбийские наемники попытались проникнуть в страну на быстроходных катерах со стороны штата Ла-Гуайра и намеревались осуществить государственный переворот.

Иван Дуке занимает пост президента с августа 2018 года. Тогда он одержал победу во втором туре выборов с 53,9 процента голосов, сменив на посту Хуана Мануэля Сантоса.