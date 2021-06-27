Фанатка спровоцировала массовую аварию на «Тур де Франс»

Фанатка спровоцировала массовую аварию на велогонке «Тур де Франс». Ролик доступен в YouTube-канале FloBikes.

Инцидент произошел за 45 минут до финиша. Пелотон врезался в фанатку, которая оказалась на обочине. Девушка не смотрела на велогонщиков и демонстрировала оператору картонный плакат.

Немецкий велогонщик Тони Мартин врезался в плакат, что повлекло за собой цепную реакцию падений. Лишь отдельным участникам заезда удалось избежать аварии — они передвигались по краю трассы.

Мартин проиграл 25 минут победителю этапа «Тур де Франс».