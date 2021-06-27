Россияне убили незнакомого мужчину после жалобы его жены

В Москве полицейские задержали двух россиян, которые, выслушав жалобы незнакомой им женщины, убили ее супруга. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель столичного управления Следственного комитета России Юлия Иванова.

По версии следствия, вечером 25 июня они пришли в квартиру на Шоссейной улице и жестоко избили незнакомого им мужчину. От полученных повреждений он скончался. Было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего») УК РФ.

На допросе подозреваемые признали вину и объяснили, что на улице к ним подошла женщина и пожаловалась на супруга, который после ссоры отказался пускать ее домой. Вместе с ней они зашли в квартиру, избили мужчину и ушли.