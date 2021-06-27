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Звезда «Папиных дочек» купила место на кладбище

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Ольга Волкова
Ольга Волкова
Фото: Legion Media

Актриса Ольга Волкова, известная в том числе по роли бабушки в комедийном сериале «Папины дочки», купила место на кладбище, в чем призналась сама. Ее слова приводит StarHit.

82-летняя актриса сказала, что ей пришлось купить землю после смерти своего третьего мужа — художника Владимира Ховралева, который скончался в 2015 году.

«Не выдают прах — нужно место на кладбище. Чтобы похоронить в Москве, нужно три миллиона рублей, за МКАД — полтора миллиона. Поэтому муж похоронен в области. Похоронив мужа, я обрела свое будущее. Квартиру покупать не надо, а место есть», — рассказала Волкова.

Она добавила, что не жалуется на здоровье и полна сил и энергии, а также сообщила о поиске работы. «У меня семья очень большая. Наша "волчья стая" — 21 человек. Все творческие люди. Я им даю возможность работать, жить хорошо. Это нормально. Мне тоже кто-то помогает», — добавила звезда «Папиных дочек».

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