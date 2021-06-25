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Появились подробности нападения на актера из «Папиных дочек»

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Анатолий Хропов
Анатолий Хропов
Кадр: фильм «Лишний»

Появились подробности нападения на российского актера Анатолия Хропова в центре Москвы. Об этом сообщает «Пятый канал».

Выяснилось, что во время инцидента артист из «Папиных дочек» был пьян. В связи с этим он не смог поделиться подробностями случившегося, а также рассказать о точном времени и месте происшествия. В настоящее время проводится проверка по факту нападения.

В четверг, 24 июня, стало известно, что злоумышленники избили Хропова, а затем отобрали у него деньги, мобильный телефон, золотую цепочку и документы. Утверждалось, что актер спешил на спектакль, а затем перестал выходить на связь.

56-летний Анатолий Хромов известен по таким фильмам и сериалам, как «Ледокол», «Папины дочки», «Универ», «Ментовские войны», «Клуб», «Геймеры», «Крылья империи» и «Любовь на районе». Кроме того, артист работал в театре «Практика» и в Театре Комедии имени Акимова.

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