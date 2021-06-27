Кричавшая при задержании из-за маски россиянка оказалась матерью четырех детей

Россиянка, которую сотрудники полиции задержали за отсутствие маски в МФЦ московского района Хорошевский, оказалась матерью четырех детей. Об этом рассказал ее сын Александр Муженский, его слова приводятся на старнице Хорошевский форум в Facebook.

Ранее в соцсетях распространилось видео, на котором сотрудники полиции задерживают женщину за отказ соблюдать санитарно-эпидемиологические правила и заламывают ей руки. При этом женщина кричит, что ее в машине ждет дочка, а автор видео просит отпустить ее, отмечая, что та потеряла сознание.

«Это моя мама, ей 52 года. Мать четырех детей: мне 32, брату 28, сестре 14 и младшему брату восемь. Ей стало плохо от жары в МФЦ. Сняла маску, пока ждала талон, подошли сотрудники МФЦ, пригрозили, если немедленно не оденет, вызовут полицию, что и сделали. На момент, когда приехала полиция, мама была в маске и сидела получала в окошке социальную карту. Подошли, не представились, начали требовать документы, и проехать с ними, мама их просто игнорировала», — рассказал сын женщины.

По словам Муженского, один из полицейских позже формально представился, однако на просьбу его матери прочитать фамилию в удостоверении сотрудник ответил отказом. Он добавил, что сотрудники силой пытались вытащить женщину, на требования разъяснить основание задержания не реагировали. В это время в машине сидели двое младших детей: дочь и сын.

Ранее В МВД сообщили, что задержанная сама на них напала. По информации ведомства, после прибытия полицейских и просьбы выполнить правила женщина «начала вести себя агрессивно, кричала, несколько раз ударила по ноге сотрудника полиции и укусила второго правоохранителя».