В МВД ответили на видео с заламывающими руки женщине из-за маски сотрудниками

В МВД ответили на появившееся ранее в сети видео, на котором сотрудники правоохранительных органов заламывают руки женщине из-за отсутствия маски в МФЦ на севере Москвы. Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного главка МВД, задержанная сама на них напала.

По информации ведомства, после прибытия полицейских и просьбы выполнить правила женщина «начала вести себя агрессивно, кричала, несколько раз ударила по ноге сотрудника полиции и укусила второго правоохранителя».

«25 июня в отдел полиции на севере Москвы поступил вызов из МФЦ улице Куусинена. Заявительница сообщила, что женщина, находясь в помещении центра, на просьбу работников учреждения о соблюдении требований санитарно-эпидемиологического режима не реагирует, ведет себя неадекватно», — уточняется в сообщении.

Задержанную доставили в отдел полиции, в отношении нее составлены административные протоколы по статьям 3.18.1 КоАП Москвы («Нарушение требований режима повышенной готовности на территории Москвы») и 19.3 КоАП РФ («Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции»).

На кадрах, опубликованных в Twitter радиостанции «Говорит Москва», видно, как полицейские заламывают посетительнице без маски руки и вытаскивают из помещения. При этом женщина кричит, что ее в машине ждет дочка, а автор видео просит отпустить ее, отмечая, что та потеряла сознание.

Ранее в июне сообщалось, что в Москве возбудили 24 уголовных дела за подделку документов о вакцинации от коронавирусной инфекции. «В настоящее время возбуждено 24 уголовных дела, из которых 23 — по статье 327 УК РФ "Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков", одно — по статье 159 УК РФ "Мошенничество"», — говорится в сообщении МВД.