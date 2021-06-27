В МВД раскрыли подробности задержания россиянки из-за маски

В МВД раскрыли подробности задержания россиянки в МФЦ Хорошевского района Москвы. Об этом сообщает «МВД Медиа».

Отмечается, что появившаяся ранее информация о падении россиянки в обморок при задержании не соответствует действительности. «В ходе общения с сотрудниками и по пути следования в отдел полиции задержанная на плохое самочувствие не жаловалась, сознание не теряла, а на предложение вызвать скорую помощь ответила отказом», — рассказали в полиции.

Там также добавили, что 15-летняя дочь задержанной женщины на момент задержания находилась в соседнем дворе. Ее передали отцу.

26 июня стало известно, что россиянку задержали в одном из столичных МФЦ за нарушение общественного порядка и нападение на полицейских. В сети появились кадры, на которых силовики заламывают ей руки за отсутствие маски в помещении. По информации ведомства, после прибытия полицейских и просьбы выполнить правила женщина «начала вести себя агрессивно, кричала, несколько раз ударила по ноге сотрудника полиции и укусила другого правоохранителя».