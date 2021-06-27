Россия
 
Последние новости
Захарова пошутила про секретные документы о задаче британского эсминца у Крыма
Пушков порассуждал о нужности Украины для ЕС
Мужчина потерял сознание через 10 минут после прививки AstraZeneca и умер
На стендап-комика напали в центре Москвы 
Российский подросток поскользнулся, схватился за забор и умер от удара током
Путин поручил продлить программу льготной ипотеки
Московский бизнесмен провел ночь с двумя проститутками и лишился драгоценностей
Опубликованы секретные документы о задаче британского эсминца у Крыма
Стало известно о критическом состоянии находящейся в коме певицы МакSим
Новости партнеров
Прослушать новость

Путин подшутил над главой Минцифры

Перейти в «Мою Ленту»
Владимир Путин
Владимир Путин
Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин на совещании подшутил над главой Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максутом Шадаевым. Об этом сообщает Telegram-канал Ura.ru со ссылкой на программу «Москва. Кремль. Путин», транслируемую в эфире телеканала «Россия 1».

В ходе общения в формате видеоконференции Шадаев зачитал доклад российскому лидеру, однако в какой-то момент пропал с экрана.

«Только Максута Игоревича похвалил, как он исчез у меня. Расслабился», — пошутил Путин. При этом президент добавил, как только министр вернулся на экран: «А нет, тут как тут, спасибо».

Ранее пресс-секретарь администрации президента России Дмитрий Песков рассказал, что Путин постоянно шутил над ним 1 апреля. Он отметил, что в аппарате администрации принято обмениваться шутками, но «по-человечески». Примеры Песков приводить не стал.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Путин проведет переговоры с Си Цзиньпином 28 июня
Путин поздравил российских выпускников
Путин призвал Кадырова идти на выборы