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Путин проведет переговоры с Си Цзиньпином 28 июня

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Фото: Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин проведут переговоры 28 июня. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Беседа, приуроченная к 20-летию подписания российско-китайского Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, пройдет в формате видеоконференции.

Главы государств обменяются поздравлениями и дадут оценку нынешнему состоянию и перспективам развития стратегического партнерства межу странами.

19 мая Владимир Путин и Си Цзиньпин в ходе торжественной церемонии запустили строительство новых энергоблоков на двух китайских АЭС. Во время церемонии лидеры двух стран дали старт началу заливки бетона в основание энергоблоков: речь идет о седьмом и восьмом блоках Тяньваньской АЭС, а также о третьем и четвертом блоках АЭС «Сюйдапу».

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