Путин и Си Цзиньпин запустили строительство новых атомных блоков в Китае

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе торжественной церемонии запустили строительство новых энергоблоков на двух китайских АЭС. В пресс-службе Кремля уточнили, что мероприятие состоялось в формате видеоконференции.

Во время церемонии лидеры двух стран дали старт началу заливки бетона в основание энергоблоков: речь идет о седьмом и восьмом блоках Тяньваньской АЭС, а также о третьем и четвертом блоках АЭС «Сюйдапу».

Перед запуском строительства главы АЭС сообщили о готовности к старту работ и попросили разрешения у председателя КНР к ним приступить. Тот отреагировал фразой «начинайте».

После этого, с таким же докладом перед российским лидером выступил глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев. «Начинайте работу», — ответил ему Путин.

Ранее сообщалось, что в марте 2019 года в Пекине представители Росатома и Китайской национальной атомной корпорации подписали генеральный контракт на возведение седьмого и восьмого блоков Тяньваньской АЭС. В марте этого года глава Росатома Алексей Лихачев рассказал, что на май запланирован «первый бетон на седьмом блоке Тяньваньской АЭС».

Согласно текущим планам, новые реакторы будут запущены к 2026–2028 годам. Сооружением упомянутых объектов занимается российский «Росатом» вместе с китайскими партнерами.