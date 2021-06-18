В Китае захотели полностью снять ограничения рождаемости

Власти Китая захотели изменить демографическую политику. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

В Пекине планируют полностью снять ограничения рождаемости для населения к 2025 году. Среди причин для изменения политического курса — замедление темпов экономического развития в стране и искажение состава населения.

На сегодняшний день самый низкий уровень рождаемости регистрируют в провинциальных регионах Китая, поэтому нововведения в первую очередь коснутся жителей сельской местности.

В мае китайский лидер Си Цзиньпин заявил высокопоставленным партийным чиновникам, что старение населения Китая угрожает национальной безопасности, передает The Wall Street Journal. Он постановил принять незамедлительные меры для решения этой проблемы.

31 мая стало известно, что власти Китая разрешили местным семьям иметь троих детей. Пока неизвестно, когда решение вступит в силу.

Сейчас в Китае живет почти 1,4 миллиарда человек. С 1979 по 2015 год Пекин проводил демографическую политику «одна семья — один ребенок». В 2016 году жителям страны разрешили заводить не более двух детей. Власти уже задумывались, что политику рождаемости нужно пересмотреть, так как в начале 2020-го в Китае рекордно упала рождаемость. Сократилась и численность трудоспособного населения, к которому относят людей от 16 до 59 лет: за год их стало меньше на 890 тысяч человек. В то же время население страны быстро стареет.