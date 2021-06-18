Мир
 
Последние новости
Россия возобновит авиасообщение с Турцией 22 июня
ВОЗ рассказала о новом доминантном штамме коронавируса
Россияне потеряли интерес к долларам и евро
Роналду первым достиг отметки в 300 миллионов подписчиков в Instagram
Зеленский объявил о санкциях против Сергея Чемезова
Голикова заявила о росте смертности за двое суток на 14 процентов
В правительстве раскрыли прирост заболеваемости COVID-19 в России
Китайцам разрешили въезжать в Россию
Россия поможет Турции построить космодром
Назван самый эффективный способ поднять иммунитет к индийскому штамму
Новости партнеров
Прослушать новость

В Китае захотели полностью снять ограничения рождаемости

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Carlos Barria / Reuters

Власти Китая захотели изменить демографическую политику. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

В Пекине планируют полностью снять ограничения рождаемости для населения к 2025 году. Среди причин для изменения политического курса — замедление темпов экономического развития в стране и искажение состава населения.

На сегодняшний день самый низкий уровень рождаемости регистрируют в провинциальных регионах Китая, поэтому нововведения в первую очередь коснутся жителей сельской местности.

В мае китайский лидер Си Цзиньпин заявил высокопоставленным партийным чиновникам, что старение населения Китая угрожает национальной безопасности, передает The Wall Street Journal. Он постановил принять незамедлительные меры для решения этой проблемы.

31 мая стало известно, что власти Китая разрешили местным семьям иметь троих детей. Пока неизвестно, когда решение вступит в силу.

Сейчас в Китае живет почти 1,4 миллиарда человек. С 1979 по 2015 год Пекин проводил демографическую политику «одна семья — один ребенок». В 2016 году жителям страны разрешили заводить не более двух детей. Власти уже задумывались, что политику рождаемости нужно пересмотреть, так как в начале 2020-го в Китае рекордно упала рождаемость. Сократилась и численность трудоспособного населения, к которому относят людей от 16 до 59 лет: за год их стало меньше на 890 тысяч человек. В то же время население страны быстро стареет.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
China Considers Lifting All Childbirth Restrictions by 2025
Жириновский призвал ограничить количество детей в семьях
Китайцев призвали рожать назло США