Путину передали послание Си Цзиньпина

Член политбюро ЦК Компартии Китая Ян Цзечи в ходе телефонного разговора передал президенту России Владимиру Путину устное послание председателя КНР Си Цзиньпина. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Владимиру Путину передано устное послание председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина с подтверждением курса на всемерное укрепление двусторонних связей», — говорится в сообщении. В ответ Путин высказался в таком же духе и попросил передать председателю КНР дружеский привет и наилучшие пожелания.

Во время беседы стороны затронули актуальные повестки дня. При этом в Кремле не уточнили детали разговора.

Ранее сообщалось, что Путин и Си Цзиньпин в ходе торжественной церемонии запустили строительство новых энергоблоков на двух китайских АЭС. Во время церемонии лидеры двух стран дали старт началу заливки бетона в основание энергоблоков: речь идет о седьмом и восьмом блоках Тяньваньской АЭС, а также о третьем и четвертом блоках АЭС «Сюйдапу».