Россиянин Волков проиграл в главном поединке UFC Vegas 30

Российский тяжеловес Александр Волков проиграл французскому бойцу смешанного стиля (MMA) Сирилу Гейну в Лас-Вегасе (штат Невада, США), где завершился турнир по смешанным единоборствам Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Fight Night 190. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

По итогам пяти раундов Волков проиграл единогласным судейским решением (50-45, 50-45, 49-46). Отмечается, что Волков сам «отдал бой» и был слишком пассивен.

Французский тяжеловес — непобежденный боец. На его счету это девятая победа из девяти поединков.

До этого Волков продемонстрировал серию из двух побед. Россиянин нокаутировал Уолта Харриса и Алистара Оверима. Всего в активе тяжеловеса 33 победы при восьми поражениях.