В Абхазии сотрудники МВД задержали двоих воров в законе. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

В Гагре помещен в изолятор временного содержания Станислав Цишба 1957 года рождения. В криминальном мире он известен по прозвищу Пака, отмечает «Прайм Крайм». На другом курорте, в городе Пицунда, правоохранители задержали авторитета Ренада Хишбу 1975 года рождения.

МВД республики объявило об усилении мер безопасности после стрельбы, устроенной местным жителем в ресторане «Апсны» в Пицунде 15 июня. Тогда пострадали двое российских туристов. Между ними и 42-летним гражданином Абхазии Дмитрием Пилией произошел конфликт. Отмечалось, что мужчина имеет судимость за незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия.