Облитая кислотой телеведущая рассказала о боязни людей в масках

Британская телеведущая Кэти Пайпер (Katie Piper) пожаловалась на то, что ее охватывает паника, когда она видит людей в масках. Девушка объяснила свой страх тем, что 13 лет назад на нее напал преступник и облил ее кислотой. Об этом сообщает The Mirror.

О боязни людей в масках Пайпер рассказала в эфире шоу Loose Women. 37-летняя телезвезда призналась, что иногда дискриминирует пассажиров метро или посетителей общественных мест, которые кажутся ей устрашающими.

«Если люди подходят ко мне с полностью прикрытым лицом с крошечными глазками, у меня внутри все сжимается, и я действительно паникую», — поделилась она своей психологической проблемой.

В 2008 году бывший возлюбленный Пайпер нанял сообщника, чтобы тот напал на девушку и облил ее кислотой. Врачи поместили пострадавшую в искусственную кому на 12 дней и сделали ей пересадку кожи на лице. С того момента телеведущей провели более 400 операций по лечению ожогов и слепоты. В настоящее время Пайпер продолжает работать на телевидении. В 2015 году она вышла замуж и родила дочь.

В 2018 году телеведущая похвасталась прогрессом, которого она достигла с тех пор, как ее лицо облили кислотой. Она опубликовала в Instagram серию снимков, демонстрирующих, как менялась ее внешность на протяжении нескольких лет.