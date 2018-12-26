Обезображенная кислотой телеведущая показала результат многочисленных операций

Британская телеведущая Кэти Пайпер (Katie Piper) похвасталась прогрессом, которого она достигла с тех пор, как ее лицо облили кислотой. Она опубликовала в Instagram серию снимков, демонстрирующих, как менялась ее внешность на протяжении нескольких лет.

Пайпер выложила свежее рождественское фото, а также праздничные снимки годичной, семилетней и девятилетней давности. «Время летит, мировоззрение меняется, возникают новые вызовы, но я всегда благодарна за жизнь», — написала ведущая.

За последние десять лет Пайпер пережила более сотни пластических операций, в результате которых ей полностью поменяли кожу на лице.

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Лицо ведущей изуродовал Стефан Сильвестр (Stefan Sylvestre), обливший ее кислотой по заказу ее бывшего парня Дэниела Линча (Daniel Lynch). Последний отбывает срок в тюрьме за изнасилование Пайпер. Первоначально Сильвестра приговорили к пожизненному заключению, но спустя 10 лет он обжаловал приговор и вышел на свободу.

В настоящее время 35-летняя Пайпер продолжает работать на телевидении, несмотря на десятки перенесенных операций по восстановлению кожи и слепоту на один глаз. В 2015 году она вышла замуж и родила дочь.

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