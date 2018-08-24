Изуродовавшего известную ведущую преступника досрочно выпустили из тюрьмы

Преступник, обливший кислотой британскую телеведущую Кэти Пайпер (Katie Piper), вышел из тюрьмы после девяти лет лишения свободы. Об этом сообщает The Guardian.

Заказчиком преступления стал бывший парень Пайпер, 34-летний Дэниел Линч (Daniel Lynch), который сейчас находится в тюрьме за ее изнасилование. Исполнитель Стефан Сильвестр (Stefan Sylvestre) облил лицо девушки серной кислотой в марте 2008 года, за что был приговорен к пожизненному заключению. Недавно у него появилась возможность обжаловать приговор.

По сообщениям уполномоченных органов, Сильвестр был освобожден после слушания. Компетентный совет пришел к выводу, что мужчина не будет опасен для общества. Судебный психолог заявил, что появившиеся планы на будущее и улучшение отношений с семьей в будущем помогут ему стать полноценным членом социума.

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Фотомодель и журналистка Пайпер познакомилась с Линчем в соцсети Facebook в 2008 году. Он скрыл от нее, что ранее был судим. В начале отношений Линч избил и изнасиловал девушку, угрожая ей смертью. Тогда Пайпер прошла лечение, но скрывала от медиков причину своих травм. Позднее мужчина принес извинения и назначил ей свидание. По дороге на телеведущую напал Сильвестр, облив ее кислотой. Преступники попали на камеры наблюдения — по решению суда оба получили пожизненные сроки с различными периодами обжалования приговора.

Сейчас 34-летняя Пайпер продолжает работать на телевидении, несмотря на десятки перенесенных операций по восстановлению кожи и слепоту на один глаз.

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