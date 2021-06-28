Названы самые неуступчивые партнеры российских компаний

Представители российских компаний назвали своих самых неуступчивых партнеров во время пандемии коронавируса, пишет РБК со ссылкой на данные опроса Аналитического центра НАФИ.

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Самыми неуступчивыми на переговорах партнерами опрошенные топ-менеджеры назвали арендодателей. Только 13 процентов предпринимателей за последние два года добились уступок или пересмотра условий аренды коммерческой недвижимости, хотя переговоры об этом вели 85 процентов. В результате арендодателям присвоен индекс минус два.

Остальные категории бизнес-партнеров получили положительные оценки. Представителям образовательной сферы присвоен индекс два, телекоммуникационной — пять.

Напротив, наиболее сговорчивыми партнерами представители бизнеса назвали банки (индекс 25), лизинговые компании (24), а также поставщиков канцелярских и расходных материалов (21).