Названы самые неуступчивые партнеры российских компаний

Представители российских компаний назвали своих самых неуступчивых партнеров во время пандемии коронавируса, пишет РБК со ссылкой на данные опроса Аналитического центра НАФИ.
Самыми неуступчивыми на переговорах партнерами опрошенные топ-менеджеры назвали арендодателей. Только 13 процентов предпринимателей за последние два года добились уступок или пересмотра условий аренды коммерческой недвижимости, хотя переговоры об этом вели 85 процентов. В результате арендодателям присвоен индекс минус два.
Остальные категории бизнес-партнеров получили положительные оценки. Представителям образовательной сферы присвоен индекс два, телекоммуникационной — пять.
Напротив, наиболее сговорчивыми партнерами представители бизнеса назвали банки (индекс 25), лизинговые компании (24), а также поставщиков канцелярских и расходных материалов (21).