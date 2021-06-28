Шотландский актер Юэн Макгрегор в пятый раз стал отцом. Его 25-летняя дочь Клара сообщила о пополнении в семье в своем Instagram-аккаунте.

Она опубликовала снимок с новорожденным и написала: «Добро пожаловать в этот мир, маленький братик. Поздравляю папу и Мэри. Это самый лучший подарок».

Речь идет об актрисе Мэри Элизабет Уинстэд, с которой Макгрегор начал встречаться в 2017 году. Пара познакомилась на съемках сериала «Фарго». Артистка стала матерью впервые, в то время как у актера есть две родные дочери — Клара Матильда и Эстер Роуз. Кроме того, у него есть две приемные дочери Джамиян и Анук. Он воспитывал их вместе с художницей Ив Мавракис, с которой расстался в октябре 2017 года.

50-летний Юэн Макгрегор известен по таким фильмам, как «На игле», «Крупная рыба», «Звездные войны», «Доктор Сон», «Мулен Руж», «Ангелы и Демоны». 36-летняя Мэри Элизабет Уинстэд снималась в лентах «Бобби», «Скотт Пилигрим против всех», «Кловерфилд, 10», «Человек — швейцарский нож» и «Доказательство смерти».