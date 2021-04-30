Юэн Макгрегор раскритиковал «Звездные войны»

Шотландский актер Юэн Макгрегор раскритиковал фильмы серии «Звездные войны». Интервью с артистом опубликовано в издании The Hollywood Reporter.

«[Джордж Лукас] хотел все больше и больше контролировать то, что зритель видит на заднем плане. После трех или четырех месяцев этого просто становится очень скучно, особенно когда сцены… Не хочу показаться грубым, но это не Шекспир. Тяжело наслаждаться диалогами, когда окружающая обстановка просто существует. Это было очень трудной работой», — поделился актер.

Юэн Макгрегор сыграл роль Оби-Вана Кеноби в трех эпизодах «Звездных войн». Актер вернется к роли в диснеевском сериале «Оби-Ван Кеноби». Первоначально проект задумывался как полнометражный фильм, однако его решили сделать многосерийным после провала картины «Соло. Звездные войны: Истории» в прокате в 2018 году.