Новые «Звездные войны» признали худшим фильмом франшизы

Фильм «Звездные войны: Скайуокер. Восход» признан худшим фильмом фантастической саги по версии критиков. Об этом сообщает NME.

Девятая лента киноэпопеи получила от критиков 52 процента рейтинга на ресурсе Rotten Tomatoes. Несмотря на низкую оценку профессионального сообщества, зрители поставили фильму 86 процентов.

Критики поставили «Скайуокера» ниже фильма «Эпизод I: Скрытая угроза», но выше, чем мультсериал «Звездные войны: Войны клонов», рейтинг которого составил 18 процентов. На первом месте находится «Эпизод V: Империя наносит ответный удар» (94 процента), «Эпизод IV: Новая надежда» и «Пробуждение силы» занимают второе место (по 93 процента).

Премьера последней части «Звездных войн» состоялась 16 декабря 2019 года. Главные роли исполнили Дэйзи Ридли («Безмолвный свидетель»), Адам Драйвер (сериал «Девочки») и Марк Хэмилл. Фильм получил три номинации на премию «Оскар» в категориях «Лучший монтаж звука», «Лучшие визуальные эффекты» и «Лучший саундтрек».

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