Вселенную «Звездных войн» расширят за счет новых сериалов

Компания Lucasfilm намерена расширить вселенную «Звездных войн» для платформы Disney+ за счет создания целого ряда новых сериалов. Об этом сообщила президент компании Кэтлин Кеннеди, передает РИА Новости.

В ходе выступления на конференции Disney+ для инвесторов, Кеннеди рассказала о двух разрабатываемых сериалах-ответвлениях от сюжета сериала «Мандалорец» под названиями «Рейнджеры Новой республики» и «Асока». Кроме того, на 2022 год запланирована премьера сериала «Андор», а на Рождество 2023 года выйдет полнометражный фильм «Отряд-изгой».

Также компания работает над сериалом «Кеноби», в котором актер Хейден Кристенсен вернется к сыгранной им ранее роли Энакина Скайуокера (он же антагонист саги Дарт Вейдер). Помимо этого Кеннеди анонсировала сериалы «Приспешник» и «Лэндо».

В ходе конференции Кэтлин Кеннеди представила также первый трейлер к анимированному сиквелу «Войны клонов» под названием «Плохая партия» и мультфильм «История дроида».

В октябре прошлого года шоураннеры сериала «Игра престолов» Дэвид Бениофф и Дэниел Бретт Уайсс отказались работать над началом новой трилогии «Звездных войн», которую компания Disney планирует запустить в 2022 году. Отмечается, что сценаристы сослались на свой насыщенный график.

«Звездные войны» — фантастическая киносага, первый фильм которой, «Эпизод IV: Новая надежда», снятый Джорджем Лукасом, вышел 25 мая 1977 года. В октябре 2012 года The Walt Disney Company купила за 4,05 миллиарда долларов Lucasfilm, занимавшуюся до этого производством фильмов по вселенной самостоятельно.