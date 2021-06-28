Дочь пристыдила мать за селфи в откровенном бикини и рассмешила ее подписчиков

Ребенок пристыдил мать за селфи в откровенном купальнике и рассмешил пользователей сети. На опубликованный в TikTok ролик обратили внимание журналисты The Sun.

На размещенных кадрах блогерша с никнеймом @prxttyface_jass сняла себя в зеркале в бикини бело-голубого цвета. Во время записи видео к женщине подошла ее дочь и спросила, почему у нее видна грудь. После этого девочка попыталась стянуть с матери купальник, однако последняя ее остановила. «Я просто пыталась сфотографироваться. Вот почему я не ношу при ней некоторые вещи. У меня самая забавная малышка», — подписала она пост, набравший 558,3 тысячи просмотров и 73,9 тысячи лайков.

Подписчиков рассмешил ролик блогерши. «Я обожаю детей, они жестоки, но честны», «Дети всегда рядом для того, чтобы нас унижать», «Она пытается разбудить в маме совесть», «Это буквально самое смешное, что я видел за весь день», «Всегда слушайте детей, они не лгут и всегда будут говорить правду в лицо», — комментировали они.

Ранее в июне многодетная мать с тату во все тело показала внешность на фото в бикини. Мать троих детей Александра Жасмин (Aleksandra Jasmin) работает тату-мастером и демонстрирует на странице в соцсети фотографии своих работ на клиентах. Помимо этого, женщина публикует собственные снимки из повседневной жизни. На одном из последних кадров она сняла себя в зеркале в белом бикини, черных легинсах и солнцезащитных очках. Заметно, что из-за большого количества рисунков на теле и лице кожа многодетной героини материала стала практически черной.