Многодетная мать с тату во все тело показала внешность на фото в бикини

Жительница Финляндии, чье тело почти полностью покрыто татуировками, показала свою внешность на откровенном снимке. На размещенный в ее Instagram-аккаунте пост обратили внимание журналисты Daily Star.

Мать троих детей Александра Жасмин (Aleksandra Jasmin) работает тату-мастером и демонстрирует на странице в соцсети фотографии своих работ на клиентах. Помимо этого, женщина публикует собственные снимки из повседневной жизни.

На одном из последних кадров она сняла себя в зеркале в белом бикини, черных легинсах и солнцезащитных очках. Заметно, что из-за большого количества рисунков на теле и лице кожа многодетной героини материала стала практически черной. Публикация набрала более четырех тысяч лайков.

Согласно информации издания, у Жасмин больше 100 татуировок и несколько пирсингов.

Ранее в июне девушка с тату по всему лицу показала чистую кожу и удивила пользователей сети. 27-летняя Иззи Гонсалес (Izzy Gonzalez) относит свой стиль к субкультуре эмо, а на ее лицо нанесено не менее 31 рисунка. Героиня материала решила провести эксперимент и посмотреть на себя без татуировок и яркого образа.