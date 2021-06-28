Девушка отомстила бывшему парню за расставание и чуть не лишила его работы

Пользователь Reddit под ником Flying_Koeksister поделился историей о том, как его бывшая девушка, которая была его коллегой, решила отомстить за расставание. Из-за нее парень чуть не лишился работы.

Flying_Koeksister сообщил, что был хорошим сотрудником: ему удалось автоматизировать работу и выполнять все задачи, запланированные на рабочий день, всего за два с половиной часа. Оставшееся время парень посвящал личным делам, в том числе просмотру мемов и видео на YouTube.

Затем автор поста научил возлюбленную ускоренному способу работы. Со временем рассказчик понял, что не испытывает к девушке сильных чувств, и принял решение расстаться. Герой истории подчеркнул, что был уверен в том, что им удастся разойтись мирно.

Однако через несколько дней после расставания его вызвали в отдел кадров на дисциплинарное слушание. Оказалось, что бывшая девушка записала на видео, чем он занимался в течение рабочего дня, и показала ролик начальству.

«Мне следовало на самом деле работать, мне не следовало пытаться произвести впечатление на свою бывшую, и я определенно должен был заметить, что мой экран записывают», — подытожил Flying_Koeksister.

В комментариях многие посочувствовали автору поста и посоветовали ему никогда не раскрывать свои секреты. «Если бы я занимался подобным, я бы унес эту тайну с собой в могилу», — признался CalcifersMyHero. Некоторые пользователи также обратили внимание на то, что периоды, когда сотрудники могут отвлекаться на личные дела, всегда чередуются с днями, когда им приходится перерабатывать.