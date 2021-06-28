Россиянина задержали за подготовку подрыва моста в Крыму

В Крыму за подготовку подрыва моста задержали 22-летнего россиянина. Об этом в понедельник, 28 июня, сообщает Telegam-канал LifeShot.

По данным канала, задержанного зовут Иван Караташов. Он придерживается идей анархизма и хорошо знает химию. Молодой человек собирался совершить подрыв моста через реку Черную в городе Инкерман. Теракт был запланирован на сентябрьские выборы в Государственную думу. Целью акции было «воздействовать на власть, чтобы те сложили свои полномочия». После взрыва Карташов собирался совершить суицид.

Для проведения подрыва задержанный приобретал инструкции по изготовлению бомб и необходимые компоненты, которые хранил в своем гараже. Возбуждено уголовное дело по статьям 205 («Террористический акт») и 222 («Незаконное приобретение взрывчатых веществ») УК РФ. Карташов находится в Севастопольской психиатрической больнице, врачи проверяют его на вменяемость.

15 января сообщалось о деле другого анархиста — аспиранта МГУ Азата Мифтахова, которого обвиняли в поджоге офиса. В ходе расследования следствие заподозрило его в попытке взрыва отдела полиции в Московской области.