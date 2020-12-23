Для заявившего о пытках аспиранта-анархиста из МГУ попросили шесть лет колонии

Государственное обвинение запросило шесть лет колонии для аспиранта-анархиста из МГУ Азата Мифтахова, обвиняемого в поджоге офиса Единой России. Об этом сообщила адвокат Светлана Сидоркина. Ее цитирует Znak.com.

По словам Сидоркиной, доказательства стороны обвинения строятся на показаниях засекреченного свидетеля «Петрова», якобы видевшего момент поджога. Издание указывает, что «Петрова» нет в живых, поэтому сторона защиты не могла перепроверить его показания.

Двое других подсудимых, Андрей Ейкин и Елена Горбан, в суде заявляли, что никто из посторонних не мог видеть момент поджога, так как на это не было физической возможности. Сидоркина указала, что они оба признали вину. Она добавила, что обвинение опирается на показания еще одного засекреченного свидетеля, «Караульного», который якобы знал Мифтахова как члена организации «Народная самооборона».

Адвокат добавила, что другие подсудимые отрицают участие Мифтахова в поджоге, некоторые, в том числе Ейкин, заявили, что незнакомы с ним. Еще один фигурант, Алексей Кобаидзе, на очной ставке не опознал аспиранта.

Мифтахова задержали в феврале 2019 года. Сначала его подозревали в изготовлении взрывчатки, затем — в поджоге офиса «Единой России» в конце января 2018 года. В итоге ему предъявлено обвинение по части 2 статьи 213 УК РФ («Хулиганство группой лиц по предварительному сговору»). Мифтахов отрицает вину, он жаловался на применение к нему пыток. Правозащитная организация «Мемориал» признала его политическим заключенным.