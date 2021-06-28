В Петербурге пожаловались на отсутствие второго компонента «ЭпиВакКороны»

В Санкт-Петербурге жители пожаловались на отсутствие второй дозы компонента вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона». Об этом пишет «Фонтанка.ру».

«9 июня я сделала первый укол «ЭпиВакКороной». Специально ее хотела. Второй был назначен на 23 июня. Я пришла, а мне сказали, что вакцина закончилась, в том числе второй компонент. Хотя она поставляется комплектами», — приводит издание слова жительницы города.

Женщина также рассказала, что ни главврач поликлиники, ни власти не дали ей четкого ответа, что делать в подобной ситуации. По ее словам, второго компонента препарата ожидают еще 40 человек.

Ранее в межведомственном городском координационном совете по противодействию распространению COVID-19 рассказали, что в Петербурге заканчиваются вакцины «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Желающие ими привиться записываются на будущее.