Муж рассказал об эротических съемках жены и лишил ее работы

Блогерша и модель Эми Куппс (Amy Kupps) рассказала, что муж показал ее коллегам эротические фотографии, которые она делала для платформы OnlyFans. Из-за этого женщина, проработавшая семь лет школьным учителем истории, лишилась своей карьеры. На историю обратило внимание издание Mirror.

Несколько лет назад муж предложил ей выкладывать эротические фото ради дополнительного заработка. Блогерша призналась, что никогда не думала об этом, но согласилась на съемки, так как всегда получала много внимания от мужчин.

Модель начала выкладывать интимные фото в Instagram, а после перешла на OnlyFans. Женщина подчеркнула, что они с супругом скрывали способ дополнительного заработка от друзей и коллег. Это, однако, доставляло ей определенное удовольствие. «Я чувствовала себя озорным супергероем — учителем днем, соблазнительницей ночью», — сказала она. На OnlyFans модель заработала 15 тысяч долларов (около миллиона рублей по текущему курсу).

Со временем, по словам модели, отношения с мужем начали ухудшаться, потому что он не смог смириться с тем, что его жена получала постоянные комплименты и подарки от поклонников. Тем не менее они продолжали работать вместе. «Он помог мне, будучи моим фотографом, и мы вместе думали о новом контенте. Я действительно думала, что все шло хорошо и что мы были командой», — поделилась Куппс.

Однако со временем супруги решили расстаться. Вскоре женщине позвонил директор школы, в которой она работала и попросил о встрече. Выяснилось, что бывший муж показал страницу блогерши на OnlyFans школьному совету. Из-за того, что тайна раскрылась, ей пришлось закончить учительскую карьеру.