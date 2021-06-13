Порнорежиссер рассказала о вдохновляющих 30-минутках для актеров

На шведской студии кинофильмов для взрослых установили правила, которые помогают актерам «позаботиться о себе». По словам главы студии Erika Lust films Эрики Ласт (Erika Lust), дополнительные 30 минут в день, чтобы «позаботиться о себе» в кабинке для мастурбации, существенно повысили продуктивность коллег, пишет Lad Bible.

Режиссер заметила, что ее сотрудники были «взволнованы» и «работали с меньшей энергией» во время пандемии. Тогда она решила донести до них послание о том, что их ценят и хотят подарить им время на себя: «Поэтому в этом месяце потратьте 30 минут на то, чтобы найти свое собственное счастье». Эрика уверена, что такие минутки релакса помогут выйти из депрессии, «в конце концов, это химия, это эндорфины, это чувство счастья».

В течение месяца Эрика тестировала «кабинку» на съемках, чтобы актеры могли отдохнуть и получить удовольствие. По ее словам, команде из 36 человек предложение босса понравилось. «Определенно перерывы сделали сотрудников счастливее и продуктивнее. Это то, что мы пытаемся сделать в нашей компании. Очевидно, что прошлый год был тяжелым для всех, и эта весна показалась мне очень долгой зимой. Я думаю, это была одна из причин, по которой мы сказали: "Хорошо, ребята, уделите себе 30 минут, а потом идите домой и делайте все, что хотите"».

Говоря об идее Эрики, сотрудники Erika Lust Films заявили, что были на седьмом небе от счастья. А коллега Аврил, клинический сексолог и руководитель проекта The Porn Conversation («Беседы о порно»), согласилась, добавив: «Было доказано, что мастурбация не только делает вас счастливее, более расслабленным и сосредоточенным, но также полезна для творчества и увеличивает ваше стремление к достижению цели. Кроме того, это высвобождает эндорфины, помогает расслабиться и снимает напряжение и стресс. В принципе, это идеальное лекарство для напряженного рабочего дня». Теперь Эрика призывает коллег-владельцев бизнеса кино для взрослых пойти по ее стопам.

В США учительницу по сексуальному образованию в элитной школе в американском городе Далтон уволили за проведение урока по мастурбации у первоклассников. Жюстин Анг Фонте (Justine Ang Fonte), которая в мае провела занятия для младшеклассников в школе Columbia Grammar & Prep School, больше не будет работать в этом учебном заведении. Родители учеников пожаловались на карикатурные картинки, рассказывающие про мастурбацию у детей и подростков и попросили уволить секс-просветительницу.