Ценам на нефть и курсу рубля предсказали светлое будущее

Опрошенные «Ведомостями» экономисты предсказали светлое будущее ценам на нефть и курсу рубля. Издание составило консенсус-прогноз ведущих отечественных аналитиков.

По оценке специалистов, стоимость нефти марки Brent в 2021 году не опустится ниже 68 долларов за баррель. Несмотря на более низкий по сравнению с уровнем до пандемии коронавируса спрос на топливо, потребность мировой экономики в нем продолжает восстанавливаться. Происходит это на фоне существенных ограничений по добыче в рамках сделки ОПЕК+.

В настоящий момент на мировой рынке сложился дефицит нефти в размере примерно 1,1 миллиона баррелей в сутки, что создает предпосылки для дальнейшего роста цен.

Курс рубля сильно зависит от нефтяных котировок, поэтому их рост будет позитивно отражаться и на стоимости национальной валюты, отмечают аналитики. Однако влияние могут оказать и другие факторы, например, геополитические риски, которые оттолкнут иностранных инвесторов и снизят спрос на рубль, или желание Центробанка намеренно ослабить курс валюты в угоду национальным экспортерам.

Также играет роль бюджетное правило, предписывающее направлять нефтегазовые сверхдоходы в Фонд национального благосостояния. Для этого они должны быть обменяны на иностранную валюту, что скажется на курсе рубля.

Опрошенные аналитики сходятся на том, что в течение 2021 года курс рубля не может сильно укрепиться, но и опустится ниже уровня 69-71 рубля за доллар.