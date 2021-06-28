Европарламент упрекнули в неспособности вспомнить название грузинской столицы

Депутат Европарламента от фракции «Прогрессивный альянс социалистов» Марина Калюранди упрекнула своих коллег в неспособности вспомнить название столицы Грузии и призвала республику не рассчитывать на вступление в Евросоюз (ЕС) в 2024 году. Сообщение об этом появилось в Telegram-канале «Sputnik Ближнее Зарубежье».

По словам политика, Тбилиси следует без эмоций принять факт нежелания ЕС расширяться за счет стран-участниц Восточного партнерства. «В Европарламенте 705 человек. Если остановить кого-нибудь из них и спросить, какая столица у Грузии, многие не смогут ответить», — сказала Калюрянди.

В декабре 2020 года грузинский парламент единогласно принял резолюцию о стремлении страны стать полноправным членом ЕС и НАТО. При этом руководство республики признало, что ей не удастся войти в состав политических блоков без решения проблемы с непризнанными республиками. Подать заявку на интеграцию с Европой, согласно действующим процедурам, страна сможет уже в 2024 году.

Позже Украина, Молдавия и Грузия создали «трио» для решения проблем по вступлению в ЕС. Пока министры иностранных дел этих стран ограничились лишь совместным заявлением о безальтернативности европейской интеграции.