Эксперт назвала вышедшую из моды популярную одежду

Британский эксперт по этикету Уильям Хэнсон (William Hanson) назвала вышедшие из моды популярные предметы гардероба и приемы стиля. Об этом сообщает The Sun.

Во-первых, по словам Хэнсон, не стоит носить спортивную одежду на повседневной основе. Специалист утверждает, что спортивные штаны и толстовки делают образ «дешевым». Также женщина посоветовала избавиться от кожаных легинсов. «Эти штаны делают ноги похожими на водосточные трубы», — сказала она.

Во-вторых, эксперт призвала перестать приподнимать воротник рубашки. Она объяснила, что для опрятного внешнего вида лучше, чтобы он всегда был опущен. Кроме того, мужчинам не стоит носить комплект из галстука и карманного платка одинакового цвета. Вместо этого лучше подобрать аксессуары контрастирующих оттенков.

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Хэнсон также порекомендовала отказаться от плюшевых курток и зажимов для галстуков. Она упомянула, что не стоит носить головные уборы после шести часов вечера и вкладывать слишком много усилий в свой образ.

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