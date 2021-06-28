Верный пес продолжил ждать погибшего хозяина на месте трагедии

Пес по кличке Кучуфлето из Мексики продолжил ждать хозяина на месте его гибели. Об этом сообщает Daily Star.

Трагедия случилась 4 июня 2021 года, когда на шахте в мексиканском штате Коауила под завалами оказались семь шахтеров. Спасти горняков не удалось. С тех пор пес погибшего Гонсало Круза (Gonzalo Cruz) продолжает каждый день приходить к шахте, надеясь встретить хозяина.

Вдова погибшего рассказала, что полгода назад ее муж приютил дворнягу и прозвал ее Кучуфлето. Пес всегда провожал Круза на работу утром и возвращался домой. Если мужчина задерживался, Кучуфлето сразу же бежал к шахте, чтобы встретить его.

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После обвала пес провел два дня на месте трагедии, пока тела горняков не подняли на поверхность. Кучуфлето отказывается верить в смерть Круза и уже три недели прибегает к шахте в надежде встретиться с хозяином. Дома собака лежит у порога и почти не ест.

«Он, наверное, думает, что мой муж еще там. Он бегает к шахте, потом возвращается и лежит у дверей целый день», — рассказала вдова Круза.

Ранее сообщалось, что в китайском городе Шэньян, провинция Ляонин, верный пес пять лет ждал возвращения умершего хозяина. В 2015 году Шэнь попал в больницу и спустя две недели скончался, так и не попрощавшись с собакой.

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