Арабский бизнесмен оценил общественно-политическое устройство Белоруссии

Крупный бизнесмен из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммед аль-Аббар приехал с визитом к президенту Белоруссии Александру Лукашенко. Об этом сообщает Telegram-канал «Белта».

Во время переговоров белорусский лидер и арабский инвестор обсудили экономическое сотрудничество двух стран. Лукашенко подчеркнул, что в условиях экономического упадка во всем мире товарооборот между Белоруссией и ОАЭ значительно вырос —до 110 миллионов долларов за 2020 год.

Кроме того, в обсуждениях они затронули политические вопросы. Мухаммед аль-Аббар очень позитивно оценил общественно-политическое устройство и комфортный уровень жизни в Минске.

Он также отметил, что белорусская экономика работает стабильно даже в условиях пандемии, что является хорошим знаком для инвестора. Бизнесмен заявил о намерении реализовать в Минске масштабный проект умного города «Северный берег» на 4 миллиарда евро.

Мухаммед аль-Аббар считается одним из наиболее крупных и успешных бизнесменов ОАЭ. Он числится советником по экономическим и инвестиционным вопросам (личным и государственным) руководителей Абу-Даби и Дубая. Также он является совладельцем крупных международных компаний в области электронной торговли, общественного питания, моды и дизайна. Его чистый капитал оценивается в 4,6 миллиарда долларов.