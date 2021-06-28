Кремль оценил возможность компенсаций за простой в нерабочие дни

Российские власти не принимали решений о возможной выплате компенсаций работникам и компаниям за простой в объявленные нерабочие дни. Такую возможность оценил пресс-секретарь президента, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, которого цитирует РИА Новости.

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«Никаких решений на этот счет не принималось», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов, касавшийся нерабочих дней, которые объявлял президент Владимир Путин.

В 2020 году Путин объявил нерабочими днями период с 30 марта по 11 мая. Такая мера объяснялась необходимостью борьбы с распространением коронавируса. При этом за работниками на это время сохранялась зарплата. В нынешнем году нерабочими на федеральном уровне были дни с 4 по 7 мая.

Ранее Минтруд объяснял, что работники, отказывающиеся пройти вакцинацию от коронавируса вопреки требованиям властей отдельных регионов, будут отстранены от работы на неопределенный срок. При этом сохранение зарплаты или выплата компенсаций им не предусматриваются.