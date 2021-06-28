Родители поздравили выпускников клипом на песню «Сектора Газа» и утопили трактор

Творческое объединение АрбуZ/ YouTube

В городе Лесосибирске Красноярского края родители оригинально поздравили выпускников. Они сняли для детей клип в стиле 90-х и перепели частушки группы «Сектор Газа», а в процессе съемок утопили трактор. Ролик опубликован на YouTube.

Инициатором стало творческое объединение АрбуZ, в прошлые годы его члены уже создавали музыкальные поздравления на мотив популярных песен, сообщает портал NGS24.ru. По словам представителя объединения Александра Иванова, старшему поколению хотелось сделать для ребят что-нибудь «этакое» и удивить их.

Так родилась идея показать детям «настоящие сельские 90-е». В клипе родители обыграли частушки «Сектора Газа», но избегая нецензурной лексики, которой много в оригинале. Отцы и матери оделись по моде тех лет и изобразили сценки из жизни, например, как сливали бензин из машины, заряжали воду у телевизора во время программ Анатолия Кашпировского, играли в приставку и пели песни у костра.

«Хотелось сделать что-то такое доброе и понятное для старшего поколения. Мелкие все равно не поймут всех внутряков, они знают только то, что на поверхности. Песня объединяет в проигрышах разные песни 90-х, плюс тема частушек. Многие родители на съемках не могли спеть наш текст, потому что в памяти всплывали строки именно "Сектора Газа"», — рассказал Иванов.

В процессе съемок родители утопили трактор, правда, потом его достали. В качестве реквизита использовали старые мотоциклы и другую технику, а снимали на старую камеру, чтобы добиться нужного эффекта. «Опа-опа, зеленая ограда, вышел с тройкой аттестат — так тебе и надо!» — звучит в одном из припевов частушек.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил выпускников с окончанием школы и пожелал им использовать по максимуму возможности, которые теперь перед ними открываются. Он напомнил, что сейчас в России существует множество интересных проектов и площадок, которые могут помочь молодым людям реализоваться и найти свое призвание, а также друзей и единомышленников. Президент посоветовал выпускникам никогда не останавливаться на достигнутом, постоянно пополняя «свои знания, опыт, компетенции».