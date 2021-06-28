Врач раскрыл правила вакцинации летом

Врач-пульмонолог Сергей Пурясев раскрыл несколько правил вакцинации против коронавируса летом. Он напомнил, что не следует долго загорать и находиться на солнце, передает радио Sputnik.

Специалист отметил, что нахождение под прямыми солнечными лучами опасно даже для полностью здорового человека, поскольку оно вызывает ожоги и воспаление по всей поверхности кожи. Это провоцирует мощный выброс гистамина и сильную аллергическую реакцию. Он напомнил, что аллергия на фоне прививки нежелательная, она может усугубить реакцию организма.

«Нужно воздержаться примерно в течение месяца: три недели после первой прививки, две — после второй, пока идет выработка антител. Если люди собираются ехать на море, на дачи, по возможности надо заранее прививаться», — порекомендовал Пурясев.

Если же отдых происходит сразу после прививки, необходимо соблюдать определенные правила, добавил врач. Он посоветовал меньше находиться на улице, особенно под полуденным солнцем, посещать пляж с 6 до 11 утра или вечером после 17-18 часов. Также следует взять с собой антигистаминные препараты, чтобы сократить токсичное действие гистаминов на организм.

Ранее доктор медицинских наук, врач-дерматовенеролог Ирина Скорогудаева назвала заболевания, обостряющиеся под воздействием солнца и рассказала, как правильно загорать и кто имеет к этому противопоказания. По ее словам, солнце может провоцировать рак, усиливаются вирусные болезни. Однако загорать полезно, поскольку в коже вырабатывается витамин D.