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Россия запустила новейшую межконтинентальную баллистическую ракету

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Фото: Роскосмос / РИА Новости

С космодрома Плесецк в Архангельской области произведен успешный запуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР). Об этом в понедельник, 28 июня, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

По информации агентства, ракету разработал Московский институт теплотехники (МИТ, входит в «Роскосмос»).

Ранее сообщалось, что в России намерены создать новый стратегический ракетный комплекс (СРК) «Кедр» в рамках модернизации стратегического вооружения.

В середине февраля спецпредставитель президента, бывший министр обороны России Сергей Иванов впервые рассказал, сколько будет стоить разработка новейших видов оружия в стране. По словам Иванова, работы по созданию супероружия велись в течение десяти лет и обходились государству в 10-20 миллиардов рублей в год.

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