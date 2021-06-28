Названы даты резервных дней ЕГЭ

Сдать единый государственный экзамен (ЕГЭ) выпускники, которые пропустили его в основной срок по уважительной причине, могут 28, 29 июня и 2 июля. О резервных датах сообщает РИА Новости.

Выпускники могут сдать экзамены по шести предметам — это география, биология, история, литература, русский язык. Также в резервные дни можно сдать устную часть экзамена по иностранному языку.

Ранее сообщалось, что в России состоялись первые экзамены основного периода Единого государственного экзамена (ЕГЭ) 2021 года. В ЕГЭ по географии поучаствовали около 20 тысяч человек, среди которых 18 тысяч выпускников 2021 года. На экзамен по литературе заявилось около 60 тысяч человек, 48 тысяч из них покинут школу в этом году. ЕГЭ по химии сдавали около 104 тысяч участников. Минимальный балл на ЕГЭ по географии составит 37, по литературе — 32, по химии — 36.